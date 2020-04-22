الجيش الليبي يقبض على إرهابي مصري ويقتل 8 مرتزقة سوريين

أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم، استهداف مجموعات إرهابية في عين زارة جنوب طرابلس وقتل 7 عناصر خطرة.وأضاف «المسماري» خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن في بنغازي، حول المستجدات الميدانية، أن الجيش قبض على إرهابي مصري في طرابلس يدعى محمد محمد السيد، وتم ترحيله إلى بنغازي.كما أعلن أن الجيش نجح في قتل 8 مرتزقة سوريين في منطقة القرة بوللي وأسر إرهابي خطير من مدينة زليتن، مشددا على أن الجماعات الإرهابية تستخدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة لتحقيق مآربها في ليبيا.