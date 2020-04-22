انتظام صرف المرتبات والمعاشات للمواطنين بالغربية

تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، انتظام صرف المرتبات لشهر أبريل الجاري للمواطنين بمكاتب البريد والبنوك، مشيرا إلى انتهاء صرف معاش "تكافل" بواقع 49،100 مستفيد.وخلال تفقده للبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة بمدينة كفر الزيات، شدد محافظ الغربية، على اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، بضرورة تجنب أى تزاحم بين المواطنين حرصًا على سلامتهم، وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وفي مدينة طنطا، وجه رئيس حي أول وثان طنطا برفع الإشغالات الموجودة ورفع القمامة أولا بأول حفاظا على صحة المواطنين، والتنبيه بمنع أي تجمعات في شهر رمضان هذا العام لموائد الإفطار أو غيرها.