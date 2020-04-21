البورصة تخسر 8.3 مليار جنيه بختام التعاملات

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الثلاثاء - أولى تداولات الاسبوع عل هبوط جماعي، متأثرة بالتراجعات المماثلة لأسواق المال العربية والعالمية، على خلفية الهبوط التاريخى الذى أصاب أسعار البترول.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 546 مليار جنيه.هبط المؤشر الرئيسي للبورصة " اى جى اكس30" بنسبة 2.75 %، بما يعادل 279.7 نقطة خسارة لينهى تعاملاته عند مستوى 9874.9 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى " اى جى اكس70 متساي الاوزان " بنسبة 19. 0 % بما يعادل 2.05 نقطة، ليغلق عند مستوى 1095 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 865.5 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 313.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 31.3 الف صفقة بيع وشراء.