مستشار الرئيس يكشف سبب عدم التوسع في فحوصات كورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الدول التي أظهرت نوعا من التراخي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، تعاني اليوم من مشاكل ضخمة، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة، ومنعت التكدس في وسائل النقل العام.وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل ما نتخذه من إجراءات للتوازن هي في صالح الإنسان في مصر"، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة عدد ساعات حظر التجول في رمضان.وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، أنه توجد فرق للتقصي والبحث، حول تاريخ كل حالة إصابة، مشيرا إلى أن التوسع في إجراء التحاليل بدون حالات اشتباه أجري في بعض المناطق، فحص عدد كبير من الناس، وتبين أن النتائج سلبية.وأردف: "نريد توفير طاقاتك التشخيصية للحالات التي تحتاجها فعلا، لو حالة مشتبه فيها، بنعمل فحص لمن حوله ونشوف مقدار نسبة الإصابة، ومن يحتاج يتعزل ومن يحتاج تحليل".وأكد أنه تم استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج المصابين بالفيروس.