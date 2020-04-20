غادة عبد الرازق تكشف كواليس مسلسل «سلطانة المعز»

علقت الفنانة غادة عبد الرازق على مسلسلها الجديد الذي ستظهر به في السباق الرمضاني ويحمل اسم «سلطانة المعز» قائلة: «اسم المسلسل في البداية كان فقط سلطانة، وبعد ذلك تم تغيره إلى سلطانة المعز».وأشارت الى أنها تحب دومًا تقديم الشخصية القوية في كافة أعمالها؛ لأنها جزء من شخصيتها وتحرص على تجسيد دور مناصر للمرأة قائلة: «بحب أدواري أجيب فيها حق المرأة زي مابيقولوا».وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية الحدث، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «إن المسلسل يمثل إضافة فنية جديدة لها وأجواء التصوير بالنسبة لي في ظل أزمة كورونا أخذنا جميع الاحتياطات اللازمة، ونحرص على التباعد الاجتماعي».واختتمت: «تم الانتهاء من تصوير نحو 60 - 65% من المسلسل، وسيكتمل التصوير في شهر رمضان».