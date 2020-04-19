ضبط قضايا أموال عامة تتجاوز قيمتها مليون جنيه في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (قضية واحدة) اتجار غير مشروع في النقد الأجنبى، ضبط فيها "شخصين"، فيما بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (633.445 جنيه مصرى) وعملات أجنبية (14،700 دولار أمريكى – 5000 يورو – 25000 ريـال سعودى بما تعادل 424.410 جنيه بإجمالي (1.057.855 جنيه مصري.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.