خالد الجندى: لا توجد علامة يقينية على قبول الأعمال (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أي عمل تعبدي يتعلق بإسقاط الإثم أو العقوبة، وإثبات الأجر.وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن إثبات الأجر ليس له علامة، فلا توجد علامة يقينية على قبول الأعمال.وأردف: "إثبات الأجر عندنا عشم في ربنا إنه يقبل، لكن الواحد عنده هاجس ربنا يقبل ولا لا، ممكن تبقى دافع زكاتك وأقمت صلاتك لكن ربنا لا يتقبل، ليس لدينا علامة يقينية تقول ربنا قبل عملك أم لا، لكن عندنا ظنون حسن ظن وعشم كبير في ربنا إنه يتقبل".