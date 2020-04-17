النمسا تبحث مع المفوضية الأوروبية تطورات أزمة كورونا

بحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، في اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، تطورات أزمة جائحة كورونا المستجد.وقال الرئيس النمساوي في تصريحات اليوم الجمعة، إن المباحثات الهاتفية مع المسئولة الأوروبية ركزت على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى جانب كيفية تضافر الجهود الدولية من أجل انتعاش الاقتصاد الأوروبي بشكل جيد مرة أخرى.وأشار فان دير بيلين إلى أن المباحثات تناولت الإطار المالي المتعدد السنوات لموازنة الإتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة أن يظل الاتحاد الأوروبي متماسكًا حتى في الأوقات الصعبة.ولفت الرئيس النمساوي، أهمية العودة للتركيز على أهداف التنمية المستدامة وحماية المناخ في دول الإتحاد الأوروبي، موجها الشكر للمفوضية الأوروبية على جهودها في مساعدة النمساويين العالقين على العودة إلى الوطن.