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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: صرف المعاشات والمرتبات من «فورى»

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:27 م
معاش
معاش
ولاء جمال
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قررت وزارة التضامن الاجتماعي، تفعيل خدمة صرف المرتبات والمعاشات المحولة إلى البنك من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري، وذلك في إطار توجيهات نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، للتيسير على متلقي خدمات الوزارة، وكذلك عملاء بنك ناصر، وفي ضوء الظروف الراهنة لأزمة فيروس كورونا.

وأوضحت أن ذلك يسهم في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير علي المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه حرصًا من البنك على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحرص على عدم التكدس والازدحام داخل البنك، تم التعاون مع شركة "فورى" الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.

وعن كيفية صرف العميل من خلال منافذ فورى أوضح فاروق أن العميل يتوجه إلى منفذ فوري لسحب المبلغ المطلوب من الحساب عن طريق كارت الـATM الخاص به، ويتم تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدى التاجر لسحب المبلغ المطلوب، ويقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من الشركة.

ومن جانبها أعربت هبة العوضى، رئيس القطاع الحكومى والبنكى بشركة فوري عن سعادتها لتفعيل الخدمة التى تهدف إلى تسهيل حياة المواطن، خصوصًا كبار السن فى صرف المعاشات دون عناء أو الوقوف فى الطوابير، مشيرة إلى أن هدف شركة فوري الدائم هو تسهيل حياة المواطن ومساعدة الدولة فى تنفيذ خطة الشمول المالى.

وأضافت أن الشركة تخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.75 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثر من 33 بنكًا رئيسيًا وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من 15 محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول، بالإضافة إلى منافذ "فوري بلس" على مستوى الجمهورية، وكذلك "myFawry" البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.

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