التحقيق مع المتهم بتعطيل حركة المترو فى محطة الزهراء

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بتعطيل حركة المترو في محطة الزهراء.وتلقى المقدم إسلام عبدالعال، رئيس مباحث مصر القديمة، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات بقيام "عبدالمقصود. م"، سبق ضبطه في قضيتي "سرقة حيوانات واعتداء على موظف" بتَعطيل حركة المترو.وتبين أن المتهم على خلافات دائمة مع زوجته، وأنها كانت تهدده بإبعاد أطفالهما عنه، وأثناء قيام المتهم بعمله بنطاق رصيف مترو زهراء مصر القديمة نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته وأهلها أثناء وقوفهم جميعًا على رصيف المترو.واعترف المتهم بأنه خشي قيام أهل زوجته بأخذ نجلته، 3 سنوات، قائلًا: "عاوزين ياخدوا بنتي مني"، فاصْطحبها ونزل بها مسرعًا إلى الأسفل باتجاه قضيب المترو للعبور للجهة الأخرى في محاولة للهروب من مطاردتهم له، لكنه تباطأ بالعبور في ذات الوقت الذي تصادف وصول المترو ودخوله نطاق محطة الزهراء، ما اضطر سائق المترو للتوقف.وحضرت قوة أمنية من شرطة النقل والمواصلات، وطالبت المتهم بالصعود، وبعد حوالي 3 دقائق انصاع للنداء وصعد إلى الرصيف ثم عادت حركة المترو لطبيعتها.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.