استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

ننشر تفاصيل استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة وذلك عبر الخط الساخن 142 الذي أعلنته وزارة القوى وكذلك رابط موقع القوى العاملة 2020، حيث أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه تم بدء تنفيذ عمليت صرف المنحة التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منحها للعمالة غير المنتظمة، لمساعدتهم خلال الظروف الحالية "انتشار فيروس كورونا المستجد"، حيث تعد المنحة بمقدار 500 جنيه وبعد انتهاء المنحة لثلاثة أشهر يكون إجمالي المبلغ 1500 جنيه لنحو مليون و400 مستحق.





استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142

وقال الوزير بأنه تم تقسيم المستحقين علي نظام شرائح، وتبدأ المرحلة الأولى لصرف المنحة من يوم الإثنين وتظل لمدة أربع أيام حتى يوم الخميس 16 أبريل الحالي، ويتم ذلك عن طريقة الرسالة النصية ترسل على المحمول الشخصي للمستحق خلال 24 ساعة وعن طريقها يستطيع صرف المنحة ويتم تحدد اليوم ومكتب البريد أو الفرع الزراعي المصري التي يتم صرف المنحة منه.





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وأكد الوزير أيضًا على تنفيذ ما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم وجود تزاحم من المستحقين حفاظا عليهم، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع إجراءات احتزازية وآليات صرف المنحة، وذلك لعدم التزاحم أيضاً امام منافذ الصرف، وحفاظا لعدم انتشار العدوي بالفيروس كورونا، وكما تم تخصص 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، وفي 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من هناك، أو عن طريقة البنوك الزراعية في بعض المحافظات.





رابط موقع القوى العاملة والخط الساخن 142





وأضاف الوزير أنه نظرا للظروف الحالية والتي تحول عن عدم صرف المنحة للبعض، فإنه سوف يتم تخصص يوم آخر للذين خلف الموعد المخصص لهم، ويمكن التواصل على الخط الساخن 142 ويمكن متابعة آخر مستجدات المنحة والتقديم ( من هنا ).





وقال الوزير إن إجمالي الذين قاموا بتسجيل بياناتهم على الاستمارة المخصصة للعمالة الغير منتظمة في الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة بلغ عدد الاستمارات مليون و900 ألف استمارة وتم مراجعة هذه الاستمارات وتم استبعاد حوالي 500ألف غير مستحقين وفقا لمعايير استحقاق المنحة.



