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منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:34 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة 2020 موقع القوى العاملة
أحمد عوض
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تنشر جريدة "الدستور"، رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020، وذلك عبر موقع القوى العاملة "manpower.gov.eg"، حيث أصبح الموقع هو المنصة الرسمية من أجل تسجيل بيانات العمالة اليومية والتي ينبغي أن تمد لهم الدولة يد العون من أجل تخطي المرحلة الحالية التي تشهدها جمهورية مصر من محاربة انتشار وباء كورونا المستجد والذي عُرف علمًيا بـ"كوفيد19".

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر موقع القوى العاملة manpower.gov.eg


وفي هذا السياق، تشتمل خطوات التسجيل والتقديم الفوري على العديد من المعلومات الشخصية الدقيقة التي يجب إدخالها، من أجل استيفاء الحصول على "المعونة"، وذلك في الدخول على منصة موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي "www. manpower.gov" (من هنا).

كيفية تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة 2020 وزارة القوى العاملة

وتتضمن خطوات التقديم أيضًا، القيام باختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر "الموقع"، ثم النقر على التسجيل "التقديم"، ثم تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية، متمثلة في الاسم الخاص بالمتقدم "رباعي" وثم بعد ذلك كتابة الرقم القومي للشخص ورقم الهاتف "المحمول" الشخصي، وفي الخطوة الأخيرة الضغط على كلمة إرسال الموجودة في أسفل الاستمارة الخاصة بتقديم المواطنين على منحة الـ500 جنيه.

طالبت وزارة القوى العاملة، جميع المواطنين سرعة أكمال "المعلومات الشخصية"، لكل فرد من الذين تنطبق عليهم قواعد التقديم في المنحة المقدرة من "الوزارة"، وهي حوالي خمسمائة جنيه مصري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي جعلته "الوزارة"، منصة رسمية لجميع المواطنين، وذلك بعد الدعم التقني من جانب "وزارة الاتصالات"، لكي يستمر هذا الموقع الخدمي في توافره على مدار الساعة.

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الجدير بالذكر، أنه وصلت أعداد العمالة، عبرالتسجيل في منصة التقديم الرسمية، والتي سُجلت عبر المنظومة الإلكترونية الرسمية على لينك ويب الوزارة، وذلك منذ الأسبوع الماضي، وحتى هذا اليوم حوالي أكثر من 750 ألف عامل/ة، على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

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تفاصيل تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة manpower gov eg استمارة وزارة القوى العاملة

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