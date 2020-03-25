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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:35 م
كيفية تسجيل بيانات
كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة
أحمد عوض
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ننشر لكم كيفية تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة ورابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov للتقديم ومتابعة جميع الخدمات الإلكترونية.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن جميع الخدمات ستتم في كل الأماكن بشكل إلكتروني، حيث أوقفت شهادات القيد «كعب العمل» في العديد من مديريات القوى العاملة الخاصة بالوزارة، وتم تغيير هذا الإجراء وتفعيل استخدام «كعب عمل مميكن» عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكترونية، واستخراج ترخيص عمل الأجانب بالخارج، وكذلك ترخيص مزاولة الحرف وقياس مستويات المهارة.

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة manpower.gov.e

- الضغط على كلمة تسجيل العمالة غير المنتظمة، بعد ذلك يجب اختيار أضغط هنا للتسجيل.

- حفظ جميع البيانات على الموقع الإلكتروني بعد الانتهاء من ملء استمارة منحة الـ500 جنيه، الخاصة بالتسجيل، بالضغط على إرسال.

رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

وفرت وزارة القوى العاملة، التقديم والحصول على العديد من المنحة الاستثنائية (من هنا) حيث كشفت عن منحة قدرها 500 جنيه، يأتي كل ذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للحفاظ على هذه الفئة المتضررة من كورونا.

وناشدت الوزارة جميع الذي يعملون بدون مرتب ثابت، الذين يطلق عليهم العمالة غير المنتظمة بضرورة الإسراع في ملئاستمارة تسجيل جميع العاملين الذين تستوفي فيهم الشروط؛ باعتبار أن تسجيل بيانات ومعلومات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية.

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الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة من الحكومة المصرية "manpower" (اضغط هنا)

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