الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

تنشر لكم "جريدة الدستور"، عبر هذا التقرير تفاصيل كيفية التسجيل في موقع وزارة القوى العاملة والدخول على رابط منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك على الموقع: manpower.gov.eg، وتسعى وزارة مصطفى مدبولي، من خلال "القوى العاملة" فرض نظام قانوني يتمثل في رعاية العمالة الغير منتظمة بجمهورية مصر، وذلك عبر توفير معاش بشكل شهري يستطيعون من خلاله التعايش بشكل يليق بحياتهم اليومية، ويوفر جزء لا بأس منه في احتياجاتهم.رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020يستطيع أي فرد الدخول على رابط موقع الوزارة 2020 وتقديم جميع بيانات العمالة الغير منتظمة في جمهورية مصر العربية، وذلك عبرالدخول على "اللينك"، الذي خصته الوزارة ويمكن الدخول عليه ( من هــنـــا )، كما أن الوزارة لا تقبل أي طلبات تقدم باليد عن طريق المستندات الورقية، حيث اقتصر تسجيل البيانات على التقديم بشكل إلكتروني كامل عبر الرابط المخصص لهذا الأمر.أرقام وزارة القوى العاملة لتقديم العمالة غير المنتظمةوفي هذا السياق، وضعت الوزارة بعض الأرقام الخاصة للعمالة الغير منتظمة، وذلك من أجل التواصل المباشر مع "الوزارة"، عبر الرقم التال: 01212201303، ووضعت "القوى العاملة"، هذا الرقم من أجل تلقي واستقبال استفسارات العمالة الغير منتظمة بموقع «واتس اب» الخاص بالتواصل الاجتماعي، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة من أجل رعاية فئات المواطنين في كل مكان.وفي سياق منفصل، كشفت الاحصائيات الأخيرة المرتبطة بالجهاز المركزي للإحصاء عدد العمالة الغير منتظمة الدقيق في مصر، حيث وصل إلى حوالي 2 مليون و65 ألف عامل، غير مقيدين بأي عمل ويعتبرون من العمالة اليومية التي تكتسب رزقها بشكل يومي بمعنى أنه يعد غير ثابت.اقرأ أيضا: «وزارة القوى العاملة» تناشد العمالة غير المنتظمة لتسجيل بياناتهاالجدير بالذكر، أن العمالة الغير منتظمة يعمل معظمها في مختلف المجالات، ومن أبرزها العمل في مجالات الزراعة ومجالات الصيد ومجالات قطع الأخشاب والنجارة، إضافة للعديد من المجالات المتعددة والمختلفة الأخرى، والقطاعات المتنوعة، مثل مايسمى بالعمل باليومية عند بعض الناس الغير ثابتين في عملهم، مثل في عمليات الهدم وعمليات البناء في البيوت خاصة في العديد من المناطق في الأرياف المصرية.