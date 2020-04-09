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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير ألماني: أردوغان السبب في معاناة السوريين لدعمه الإرهابيين

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:08 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قال جيدو شتاينبرج، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في "مؤسسة العلوم والسياسة" SWP في برلين، إنه بعد تراجع تركيا وحلفائها في إدلب، فإن الخسارة أصبحت هي المصير المتوقع لأنقرة في مقامرتها في سوريا.

ولفت شتاينبرج، في حوار مع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، إنه لا يجب على تركيا بعد الآن أن تدعم "جبهة النصرة" الإرهابية أو ما يعرف بـ"هيئة تحرير الشام" حتى لا تطول معاناة السوريين، ملقيا باللوم على الأتراك، لأنهم رجّحوا كفة "جبهة النصرة" على حساب "الثوار السوريين".

ويرى الخبير الألماني ان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا لن يستمر كثيرا وأنه سيكون هناك هجمات مرة أخرى على إدلب خلال فصل الصيف، مؤكدا ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يزال يحاول دعم الميليشيات المتطرفة في إدلب، ليس من أجلهم بل من أجل السيطرة على سوريا أو المشاركة في أي تسوية سياسية في البلاد، وهو ما يجعل الناتو والاتحاد الأوروبي يرفضان أي محاولات من قبل أردوغان للتدخل في الشأن السوري، قائلا "لن يكون من الصواب أن يتدخل الغرب إلى جانب مثل هذه الجماعات الإرهابية".

وتابع: "إن الدعم التركي للجماعات المتمردة في سوريا، كهيئة "هيئة تحرير الشام" والمدرجة في قائمة الإرهاب في العديد من البلدان، تتسبب في إطالة معاناة السوريين وجرائم الحرب الوحشية في البلاد"، أما فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد في سوريا، فقال "إنه من المحتمل أن يؤدي الوباء في سوريا إلى جعل المقاتلين في محافظة إدلب أكثر حذرًا"، مضيفا "ومع ذلك، الوباء في حد ذاته لن يؤدي إلى نهاية القتال، ولن يؤثر على قوات نظام الأسد بشكل كبير بالتالي أكثر من سيتأثر هم اللاجئون في المخيمات".

وأكد شتاينبرج في نهاية حواره ان قوات نظام الأسد تسيطر على إدلب وان الرئيس السوري لن يتخلي عن استعادة كل أجزاء البلاد من الجماعات المتطرفة، لافتا أن المسألة فقط مسألة وقت لا أكثر، ونتيجة لذلك سيتعين على تركيا استقبال عدد متزايد من اللاجئين بشكل يفوق قدرتها على تحملهم.

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