إجراء فحوصات شاملة لأعضاء الفريق الطبى بمستشفى مصر للطيران

أكد الدكتور أيمن صلاح، رئيس القطاع الطبي بمستشفى «مصر للطيران»، أنه تم إجراء فحوصات شاملة لمجموعة من أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى من المخالطين وجاءت جميعها ممتازة، فى ظل الظروف والمتغيرات الراهنة التى تشهدها جميع دول العالم بانتشار فيروس كورنا القاتل.وقال أيمن صلاح، إن إدارة مستشفى مصر للطيران تواصل، تحت قيادة الدكتور أشرف فتحى القاضى، عمليات التطهير والتعقيم المستمر ثلاث مرات يوميا لكافة المنشآت والأقسام الطبية والعلاجية والاستشفائية، تحت إشراف قسم مكافحة العدوى والصحة والسلامة المهنية.وأضاف أن ذلك يأتي وفقًا لتوجهيات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، وتعليمات الطيار محمد رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.وأشار رئيس القطاع الطبى بمسشتفى مصر للطيران إلى أن المستشفى يتوافر به جميع مستلزمات الحماية الشخصية PPE، بالإضافة إلى تطبيق جميع بروتوكولات وتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.