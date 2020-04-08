خالد الجندي يحذر من التباهي بالصدقات: «سر بين العبد وربه»

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التباهي بالصدقات، قائلا: "هذا سر بين العبد وربه، اجعل بينك وبين الله خبيئة وضميمة".وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "محدش يستفزك يقولك أنت عملت ايه، استر على نفسك وخليها سر بينك وبين ربنا، كفاية رياء ومنظرة، زهقنا من اللي بيتظاهروا ويتفشخروا، لا تقل أعطيت".وأردف: "لازم يكون لك سر مع ربنا، صدقة وخير، اعمل حاجة يكون لها وزنها، هذه خبيئة بينك وبين ربنا، أما الضميمة ضم حاجة مع حاجة مثل أن تتصدق وتدعي".وتابع: "هذا وقت الخبيئة والضميئة، عبادة ربنا بإنك تنفع عباد ربنا، الرسول قال خير الناس أنفعهم للناس، النجاة والسلامة الآن بالصدقات، فنحن في محيط عالي الأمواج لن ننجو إلا بطوق الصدقة ".