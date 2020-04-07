وزير المالية: «مصر واقفة على رجلها النهاردة بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية قوية وقادرة على مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن مصر اليوم تقف على قدميها.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن هناك تفاعلا من كل قطاعات الدولة لمواجهة كورونا، موضحًا أن كل قطاعات الدولة تشعر بالمسئولية والكل يقوم بدوره.وتابع وزير المالية: "كورونا خلّف أزمة طاحنة لكل دول العالم، وإن شاء الله مصر تخرج من الأزمة بأمان"، موضحًا أن مصر تقف على قدميها اليوم بفضل الإصلاح الاقتصادي.