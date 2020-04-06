البورصة تربح 7 مليارات جنيه وارتفاع جماعي للمؤشرات

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الإثنين، ثانى تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، مدعومة بعمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وبعض المصريين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 527.9 مليار جنيه.وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 1.88%، بما يعادل 174.11 نقطة، ليغلق عند مستوى 9447 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63%، بما يعادل 16 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1000 نقطة، وسط ارتفاع واضح فى قيم وأحجام التعاملات، بلغ نحو 791 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 194.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 25.4 ألف صفقة شراء وبيع.