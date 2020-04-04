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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مسئول بجامعة زويل يكشف تفاصيل تصميم نماذج لأجهزة التنفس الصناعي

السبت 04/أبريل/2020 - 09:05 م
التنفس الصناعي
التنفس الصناعي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أيمن الشبيني، مدير المراكز البحثية بجامعة زويل، إن مدينة زويل مؤسسة وطنية تقوم بدورها في المشاركة المجتمعية لإيجاد حلول للتغلب على وباء كورونا المنتشر عالميًا، منوهًا بأن هناك فريق بحثي بمدينة زويل قام بتطوير وابتكار 3 نماذج أولية لأجهزة تنفس صناعي بتكلفة مخفضة، وتتوافر مكوناتها بالسوق المحلية.

وأضاف "الشبيني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، أن المدينة تمكنت من إيجاد نماذج بسيطة تواجه المشكلات التي تواجه جميع المستشفيات بإيجاد أجهزة تنفس صناعي لإسعاف المرضى قبل مرحلة العناية المركزة بإمكانيات مصرية وتكلفة مخفضة.

وأشار إلى أنه حتى الآن تم عمل نموذجين لجهاز التنفس الصناعي، وتم اختبارهما معمليًا بمدينة زويل، وجاري أخذ الملاحظات الطبية عليها من فرق العناية المركزة وأساتذة الصدر، بينما النموذج الثالث معقد بالشراكة مع جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية، ونسعى لإنتاجه بإمكانيات مصرية لتخفيض تكلفته.

وتابع، أن المدينة تسعى لتصميم أقنعة بمواصفات تتيح إعادة تعقيمها واستخدامها أكثر من مرة بإمكانيات بسيطة، للعاملين بالكادر الطبي، لحمايتهم من احتمالية الإصابة، مشيرًا إلى أنه بنهاية الأسبوع سيكون هناك نموذج صالح للإنتاج الكمي بعد عرضه على الأطباء المتخصصين، منوهًا بأن هناك مؤسسات تابعة للدولة وأخرى تابع للقطاع الخاص والمجتمع المدني تتواصل معهم لتصنيع هذه الأفكار البحثية.

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