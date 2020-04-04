رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالخطوات.. تسجيل المعلمين في المنصة التعليمية edmodo للتواصل مع الطلاب

السبت 04/أبريل/2020 - 02:07 م
المنصة التعليمية
المنصة التعليمية edmodo
ريم محمود
طباعة
أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات خاصة بتسجيل المعلمين في المنصة التعليمية ادمودو edmodo وهي المنصة التي تتيح التواصل بين الطالب والمعلم، بعد أن اتخذت الدولة العديد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ومنها تعليق الدراسة.

وتعتبر المنصة التعليمية ادمودو edmodo الخاصة بوزارة التربية والتعليم هي منصة مجانية يمكن من خلالها تسجيل المعلمين في المنصة التعليمية edmodo ، وكذلك الطلاب من التواصل خاصة بعد تعليق الدراسة وإلغاء الامتحانات التحريرية واستبدالها بالامتحانات الإلكترونية.

المنصة التعليمية ادمودو edmodo

وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" تفاصيل تسجيل المعلمين في المنصة التعليمية edmodo  وهي مخصصة لاستفادة الطلاب والمعلمين منها وايضا اولياء الأمور خلال فترة تعليق الدراسة.

كيفية تسجيل المعلمين في المنصة التعليمية edmodo


-الدخول للموقع الالكتروني من هنـــــــــا
-اكمال المطلوب من الإيميل أو اليوزر والباس ورد الذي حصل عليهم الطالب
-الضغط على زر الدخول إلى موقع منصة ادمودو edmodo
-يمكن للطلاب الدخول على موقع منصة ادمودو edmodo
-كتابة الاسم الأول في المربع الأول وباقي الإسم في المربع الثاني
-إدخال رقم الفصل وهو رقم يحصل عليه الطالب من مدرسه بالمدرسة
-كتابة اليوزر نيم والرقم السري الذي يريده

المنصة التعليمية ادمودو edmodo للتواصل بين الطلاب والمعلمين


وكان قد أوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضًا توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online.

اقرا ايضا
كيفية عمل بحث على منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo 2020

تنبيه عاجل من «التعليم» بشأن منصة ادمودو الإلكترونية

«التعليم» تصدر خطابًا مهمًا بشأن تواصل المعلمين والطلاب على المنصة الإلكترونية


وواصل: "أن الأيام المقبلة ستشهد نشر العديد من الفيديوهات التي توضح لأبنائنا الطلاب كيفية استخدام المنصة الإلكترونية في التواصل، حيث سيتلقى الطالب من معلمه في الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل الافتراضي الخاص به لمتابعة التواصل مع معلم الفصل إلكترونيا".

وفي نهاية كلمته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

تفاصيل قتل ابن لوالده في العياط.. طعنه بسكين دفاعًا عن والدته

الحكومة تنفى شائعة عودة صلاة الجمعة والجماعة الأسبوع المقبل

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

الحكومة تعلن بدء تشغيل خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان

الأرصاد تكشف موعد استقبال فصل الصيف (فيديو)

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

وفاة المغني الأمريكي الشهير بيل ويذرز

مقالات الرأي
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرءوف السجينى.. تمتع بمنزلة مرموقة عند العامَّة والخاصَّة
بسنت حسن
طباخو السم
المزيد

الثقافة

«تاريخ العلوم فى الصين».. سلسلة مصورة للأطفال عن بيت الحكمة

خالد إسماعيل: كورونا أثبت أن «الأسرة العالمية الكبرى» كذبة

رسول محمد رسول: سيأتي يوما نقرأ عبارة «كان ذلك في زمن كورونا»

أحمد مجدي همام: كورونا حدث نادر.. تكاد البشرية تتوحد في مواجهته