بالخطوات.. تسجيل المعلمين في المنصة التعليمية edmodo للتواصل مع الطلاب





وتعتبر المنصة التعليمية ادمودو edmodo الخاصة بوزارة التربية والتعليم هي منصة مجانية يمكن من خلالها تسجيل المعلمين في المنصة التعليمية edmodo ، وكذلك الطلاب من التواصل خاصة بعد تعليق الدراسة وإلغاء الامتحانات التحريرية واستبدالها بالامتحانات الإلكترونية.





المنصة التعليمية ادمودو edmodo

وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" تفاصيل تسجيل المعلمين في المنصة التعليمية edmodo وهي مخصصة لاستفادة الطلاب والمعلمين منها وايضا اولياء الأمور خلال فترة تعليق الدراسة.





كيفية تسجيل المعلمين في المنصة التعليمية edmodo

-الدخول للموقع الالكتروني من

-اكمال المطلوب من الإيميل أو اليوزر والباس ورد الذي حصل عليهم الطالب

-الضغط على زر الدخول إلى موقع منصة ادمودو edmodo

-يمكن للطلاب الدخول على موقع منصة ادمودو edmodo

-كتابة الاسم الأول في المربع الأول وباقي الإسم في المربع الثاني

-إدخال رقم الفصل وهو رقم يحصل عليه الطالب من مدرسه بالمدرسة

-كتابة اليوزر نيم والرقم السري الذي يريده



المنصة التعليمية ادمودو edmodo للتواصل بين الطلاب والمعلمين

وكان قد أوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضًا توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online. -الدخول للموقع الالكتروني من هنـــــــــا -اكمال المطلوب من الإيميل أو اليوزر والباس ورد الذي حصل عليهم الطالب-الضغط على زر الدخول إلى موقع منصة ادمودو edmodo-يمكن للطلاب الدخول على موقع منصة ادمودو edmodo-كتابة الاسم الأول في المربع الأول وباقي الإسم في المربع الثاني-إدخال رقم الفصل وهو رقم يحصل عليه الطالب من مدرسه بالمدرسة-كتابة اليوزر نيم والرقم السري الذي يريدهوكان قد أوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضًا توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online.





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وواصل: "أن الأيام المقبلة ستشهد نشر العديد من الفيديوهات التي توضح لأبنائنا الطلاب كيفية استخدام المنصة الإلكترونية في التواصل، حيث سيتلقى الطالب من معلمه في الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل الافتراضي الخاص به لمتابعة التواصل مع معلم الفصل إلكترونيا".



وفي نهاية كلمته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب. وواصل: "أن الأيام المقبلة ستشهد نشر العديد من الفيديوهات التي توضح لأبنائنا الطلاب كيفية استخدام المنصة الإلكترونية في التواصل، حيث سيتلقى الطالب من معلمه في الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل الافتراضي الخاص به لمتابعة التواصل مع معلم الفصل إلكترونيا".وفي نهاية كلمته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات خاصة بتسجيل المعلمين في المنصة التعليمية ادمودو edmodo وهي المنصة التي تتيح التواصل بين الطالب والمعلم، بعد أن اتخذت الدولة العديد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ومنها تعليق الدراسة.