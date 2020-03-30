تنبيه عاجل من «التعليم» بشأن منصة ادمودو الإلكترونية
الإثنين 30/مارس/2020 - 03:18 م
ريم محمودطباعة
تقوم إدارة التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الآن بوضع التعليمات الخاصة بدخول المعلمين على منصة ادمودو التعليمية التي تتيح للمعلمين التواصل مع الطلاب أون لاين.
وتقوم إدارة التطوير التكنولوجي، اليوم الإثنين، بتوزيع كافة التعليمات على جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية حتى يتم البدء فى التنفيذ.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط السابق.
وتقوم إدارة التطوير التكنولوجي، اليوم الإثنين، بتوزيع كافة التعليمات على جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية حتى يتم البدء فى التنفيذ.
رابط منصة ادمودو التعليمية
وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة قرارات جديدة خلال الأسابيع الماضية، وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضًا توفير منصة أدمودو الإلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا موجودين في المدرسة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط السابق.