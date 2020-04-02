«التعليم» تصدر خطابًا مهمًا بشأن تواصل المعلمين والطلاب على المنصة الإلكترونية

أصدر الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجي، خطابا مهما بشأن نشر منصة التواصل الإلكتروني بين المعلمين والطلاب من خلال موقع ادمودو الجديد.وطالب نائب الوزير من المديريات التعليمية على مستوي الجمهورية التنبيه علي كل من مسئول التكنولوجي والمعلمين ومدير المدارس بإبلاغ الطلاب بأكواد الفصول الافتراضية علي منصة ادمودو، طبقا للكشف الذي تم إعداده بمعرفة التطوير التكنولوجي.ونبه الخطاب على تكليف منسق المنظومة بالمتابعة وإعداد التقرير اللازم بشكل فوري.وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن في رسالة مصورة اليوم، تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.