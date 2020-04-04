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السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء العراقى: نمر بكارثة

السبت 04/أبريل/2020 - 11:16 ص
عدنان الزرفي
عدنان الزرفي
هبه محمد
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قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، إن العراق يمر بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل المرتبات.

ودعا الزرفي، في بيان، صباح اليوم، أوردته فضائية "سكاي نيوز" جميع القوى السياسية إلى التكاتف لرسم خطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتوفير مرتبات الرعاية الاجتماعية.

وأشار إلى أن النفط ملك الشعب ولا يحق للحكومة التصرف في هذه الثروة بطريقة غير مناسبة.

وتابع أنه أكمل تشكيل الحكومة من الكفاءات من داخل العراق، مضيفًا أنه ينتظر من مجلس النواب العراقي تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي.

وكان كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء الماضي، عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة، خلال 30 يومًا، وذلك في محاولة لتجاوز أشهر من الجمود السياسي.

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