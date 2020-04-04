رئيس الوزراء العراقى: نمر بكارثة

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، إن العراق يمر بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل المرتبات.ودعا الزرفي، في بيان، صباح اليوم، أوردته فضائية "سكاي نيوز" جميع القوى السياسية إلى التكاتف لرسم خطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتوفير مرتبات الرعاية الاجتماعية.وأشار إلى أن النفط ملك الشعب ولا يحق للحكومة التصرف في هذه الثروة بطريقة غير مناسبة.وتابع أنه أكمل تشكيل الحكومة من الكفاءات من داخل العراق، مضيفًا أنه ينتظر من مجلس النواب العراقي تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي.وكان كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء الماضي، عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة، خلال 30 يومًا، وذلك في محاولة لتجاوز أشهر من الجمود السياسي.