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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: هذا زمن التوبة.. غيروا قلوبكم

السبت 04/أبريل/2020 - 09:36 ص
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس-تريزة شنودة
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طالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المصريين بأن يكونوا أقوياء وراجين من الله ضابط الكل ويده تحكم كل شىء، إزاحة الغمة التي تمر بها البلاد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيسبوك: "هذا هو زمن التوبة فغيروا قلوبكم نحو الأمور السماوية".

ويوجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة يومية عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعنوان "كيرياليسون.. ارحمنا يا الله".

واتخذ عدد من الكنائس بمصر والعالم إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19)؛ كان على رأسها تأجيل أنشطتها واجتماعاتها لمدة أسبوعين، تزامنا مع مواجهة الدولة للفيروس.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليق الأنشطة الخاصة بها بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسية في بيان له: "تضامنًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين ومنها تعليق جميع خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة؛ بالإضافة إلى تعليق جميع الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات)".
البابا تواضروس: هذا زمن التوبة.. غيروا قلوبكم
البابا تواضروس: هذا زمن التوبة.. غيروا قلوبكم
البابا تواضروس: هذا زمن التوبة.. غيروا قلوبكم
البابا تواضروس: هذا زمن التوبة.. غيروا قلوبكم

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