رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاستثمار الأوروبي» يبحث تدبير 200 مليار يورو لمواجهة تداعيات كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:09 ص
بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي
أ ش أ
طباعة
بحث مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، مقترحا لإنشاء صندوق ضمانات أوروبي بقيمة 25 مليار يورو، يسهم في تدبير تمويل بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو كتمويل إضافي لدعم الاقتصادات الأوروبية في مواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال اجتماع استثنائي لدراسة كيفية مواجهة الآثار الإقتصادية المترتبة على انتشار الفيروس.

وأوضح البنك، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم عرض مشروع وتفاصيل الصندوق المقترح على المجموعة الأوروبية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل 7 أبريل.

كما وافق مجلس الإدارة على توفير تمويل بقيمة 5 مليارات يورو لحساب كل الدول الأوروبية كجزء من استجابة البنك السريعة للتداعيات الاقتصادية السلبية، وهو ما يسهم في توجيه وتعبئة تمويل بقيمة 40 مليار يورو لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية ولدعم عملها وتخفيف الثأثير الاقتصادي للوباء العالمي عليها، بالإضافة إلى توفير تمويل قدره 5 مليارات يورو وفقا لخطة البنك السنوية لاستثمارها في مجال الصحة.

وأكد البيان، أن البنك يعمل حاليا بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية علي وضع تصور كامل لدعم الدول غير الأوروبية المتضررة من انتشار الفيروس ويشتمل التصور على ضخ المزيد من التمويل في قطاعات الصحة وتحسين مستويات المعيشة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ مع بديل أحمد فتحي

ترامب: انتظروا نتائج مبشرة لعلاج «كورونا»

حقيقة نقل متوفى بكورونا لمستشفى المبرة في بورسعيد بسيارة ربع نقل

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

نائب محافظ الغربية يكشف حقيقة مظاهرات «الهياتم»

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

منوعات

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

وفاة المغني الأمريكي الشهير بيل ويذرز

«العلم رسالة».. معلمون يشرحون المناهج الدراسية للطلاب مجانا «أون لاين»

مقالات الرأي
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرءوف السجينى.. تمتع بمنزلة مرموقة عند العامَّة والخاصَّة
بسنت حسن
طباخو السم
المزيد

الثقافة

«جوته» يستكمل أنشطته وبرامجه التعليمية والثقافية عبر الإنترنت

غدًا.. «بالعربي» يحتفل بعيد ميلاد علي الحجار

طه حسين فى العرض الخاص لفيلم «دعاء الكروان» (صور)

حمزة قناوي: جريمة سرقة رامونا يحيى لقصائدي لن تسقط بالتقادم