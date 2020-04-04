«الاستثمار الأوروبي» يبحث تدبير 200 مليار يورو لمواجهة تداعيات كورونا

بحث مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، مقترحا لإنشاء صندوق ضمانات أوروبي بقيمة 25 مليار يورو، يسهم في تدبير تمويل بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو كتمويل إضافي لدعم الاقتصادات الأوروبية في مواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال اجتماع استثنائي لدراسة كيفية مواجهة الآثار الإقتصادية المترتبة على انتشار الفيروس.وأوضح البنك، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم عرض مشروع وتفاصيل الصندوق المقترح على المجموعة الأوروبية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل 7 أبريل.كما وافق مجلس الإدارة على توفير تمويل بقيمة 5 مليارات يورو لحساب كل الدول الأوروبية كجزء من استجابة البنك السريعة للتداعيات الاقتصادية السلبية، وهو ما يسهم في توجيه وتعبئة تمويل بقيمة 40 مليار يورو لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية ولدعم عملها وتخفيف الثأثير الاقتصادي للوباء العالمي عليها، بالإضافة إلى توفير تمويل قدره 5 مليارات يورو وفقا لخطة البنك السنوية لاستثمارها في مجال الصحة.وأكد البيان، أن البنك يعمل حاليا بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية علي وضع تصور كامل لدعم الدول غير الأوروبية المتضررة من انتشار الفيروس ويشتمل التصور على ضخ المزيد من التمويل في قطاعات الصحة وتحسين مستويات المعيشة.