قائم مقام عراقي يتعرض للاعتداء من عناصر الحشد الشعبي

أعلن قائم مقام القائم في محافظة الأنبار العراقية احمد الدليمي، اليوم الجمعة، تعرضه لاعتداء من عناصر في الحشد الشعبي، مطالبًا الحكومة بالتدخل.وقال الدليمي وفق السومرية نيوز إن "أفرادا من حزب الله اعتدت علي وأهانتني بسبب تطبيقي لتعليمات خلية الأزمة في قضاء القائم ٣٦٠كم غرب الرمادي"، مطالبًا الحكومة بالتدخل ووضع حد لتدخل تلك العناصر.وتشهد بغداد والمحافظات حظرًا شاملًا للتجوال ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.