وزير الأوقاف اليمني يعزي شيخ الأزهر في وفاة زقزوق

بعث وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، برقيتي عزاء ومواساة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ولوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق الذي وافته المنية الأربعاء 1 أبريل 2020م، عن عمر يناهز الـ87 عاما.وقال الوزير إن الفقيد يعد عَلَمًا من علماء المسلمين الذين أسهموا في رفد المكتبة الإسلامية وإثرائها بالمؤلفات القيمة التي اتسمت بالعمق والتأصيل الدقيق، خاصة ما يتعلق منها بالفكر والفلسفة الإسلامية، إضافة إلى إسهاماته العلمية والمعرفية وإشرافه على العديد من البحوث والموسوعات العلمية، وكذلك حياته العملية الحافلة بالعطاء، وذلك أثناء توليه منصب وزير الأوقاف في 1996، وما سبق ذلك من مناصب أكاديمية في الأزهر، وآخرها عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عضو مجلس حكماء المسلمين حتى توفاه الله، والذي كانت بصماته شاهدة وحاضرة في قلوب المصريين كما هي عند العلماء وطلاب العلم.وتقدم الوزير بأحر التعازي وصادق العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل، سائلا الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.