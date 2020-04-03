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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوروسيا دورتموند يفتح مركزا طبيا في استاده لعلاج المصابين بكورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:48 م
المصابين بكورونا
المصابين بكورونا
وكالات
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه سيفتح مركزا طبيا في استاده لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأوضح دورتموند أن المركز الموجود في المدرج الشمالي بالاستاد، والذي صمم خصيصا للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، سيبدأ افتتاحه غدا السبت.

وجرى تعليق منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) منذ منتصف مارس، وحتى 30 أبريل على الأقل بسبب أزمة فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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