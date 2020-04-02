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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة
تكنولوجيا
شاهد.. رضا عبد العال يثير الجدل بشأن مستقبل السولية مع الأهلي
الخميس 02/أبريل/2020 - 07:43 م
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أثار رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، المزيد من الجدل بشأن مستقبل عمرو السولية لاعب وسط المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.
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