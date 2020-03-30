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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يعلن عن وفاة الحالة الثالثة بكورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا لرجل (64 عاما)، وتسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال جابر إن، سبب الوفاة الهبوط الحاد في الرئة بسبب تأثير الفيروس على المريض، مشيرًا إلى أن المتوفى كان يتلقى العلاج في مستشفى الأمير حمزة.

وأعلن الأردن عن، تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، ليرتفع عدد الحالات التي تم تسجيلها في المملكة إلى 259 حالة.

وحسب بيان وزارة الصحة توزعت الحالات على: "حالة لسيدة خالطت أخاها القادم من مصر، و5 حالات من محافظة أربد، حالة مخالطة في عمارة الهاشمي، حالة تم التبليغ عنها من الخدمات الطبية الملكية وتم نقلها لمستشفى الأمير حمزة، حالة بقيت في الخدمات الطبية لشخص مخالط لأحد الاشخاص من أربد، وحالتين لفتاتين قدمتا من بريطانيا، وسيدة كانت ابنتها قدمت من فرنسا وهي مصابة".

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