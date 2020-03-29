تفاصيل ضبط مودة الأدهم واتهامها بتحريض المواطنين على كسر الحظر



فقد أمكن تحديد وضبط الفتاتين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما.





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تداول أحد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو مودة الأدهم حيث ظهر فتاتين أثناء تواجدهما بأحد شوارع المدن الجديدة بدائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة، حال سريان تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بحظر التحرك، وقيامهما بإستيقاف السيارات وطلب الإطلاع على التراخيص من قائديها كنوع من الدعابة لبثها على صفحتهما على الموقع.