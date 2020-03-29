القبض على مودة الأدهم بتهمة خرق حظر التجول فى مدينتى

ألقىت الأجهزة الأمنية القبض على "مودة الأدهم" لاتهامها بخرق حظر التجول في مدينتي.كان المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، تلقى عدة بلاغات من سكان مدينتي ضد مودة الأدهم بعد انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجل من خلالها اختراقها حظر التجول بشوارع مدينتي، وهو ما يعد مخالفة صريحة وتحريضًا على عدم احترام قرارات الحكومة بفرض حظر التجول، كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق حاليا مع مودة الأدهم بتهمة خرق حظر التجول.