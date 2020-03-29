إخلاء سبيل مودة الأدهم بكفالة 20 ألف جنيه بتهمة خرق حظر التجول

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تلقى المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، عدة بلاغات من سكان مدينتي والعديد من مستخدمي السوشيال ميديا ضد المدعوة "موده" بعد انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخترقت فيها حظر التجول بشوارع مدينتي، وهو ما يعد مخالفة وتحريضا وعدم احتراما لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بفرض حظر التجول، كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.