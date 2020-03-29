إخلاء سبيل مودة الأدهم بكفالة 20 ألف جنيه بتهمة خرق حظر التجول
الأحد 29/مارس/2020 - 08:40 م
داليا عبد الباسططباعة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل مودة الأدهم بكفالة 20 ألف جنيه بتهمة خرق حظر التجول في "مدينتي".
وكانت مباحث القاهرة الجديدة قد ألقت القبض على "مودة الأدهم" بتهمة خرق حظر التجول بمدينتي.
تلقى المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، عدة بلاغات من سكان مدينتي والعديد من مستخدمي السوشيال ميديا ضد المدعوة "موده" بعد انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخترقت فيها حظر التجول بشوارع مدينتي، وهو ما يعد مخالفة وتحريضا وعدم احتراما لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بفرض حظر التجول، كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكانت مباحث القاهرة الجديدة قد ألقت القبض على "مودة الأدهم" بتهمة خرق حظر التجول بمدينتي.
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القبض على مودة الأدهم بتهمة خرق حظر التجول فى مدينتى
تلقى المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، عدة بلاغات من سكان مدينتي والعديد من مستخدمي السوشيال ميديا ضد المدعوة "موده" بعد انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخترقت فيها حظر التجول بشوارع مدينتي، وهو ما يعد مخالفة وتحريضا وعدم احتراما لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بفرض حظر التجول، كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.