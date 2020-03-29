جمال شيحة: 80% من مصابى كورونا بمصر لا يحتاجون عناية مركزة

قال الدكتور جمال شيحة، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد ما يقلق بشأن فيروس كورونا في مصر، مشيرًا إلى أنه خلال 10 أيام ستكون هناك حالة من الاطمئنان لو ظلت الحالات على نفس المعدل.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن 80% من الحالات المصابة بالفيروس في مصر لا تحتاج إلى عناية مركزة، على عكس إيطاليا حيث إن نصف المصابين بكورونا فيها يحتاجون الدخول للعناية المركزة.وأكد أن من يدخل إلى العناية يوميًا من المصابين بكورونا في مصر، يمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة.وأشار إلى أنه تجرى حاليًا تجربة لـ 5 سيناريوهات للعلاج تتمثل في استخدام بعض الأدوية المعروفة والموجودة في العالم والتي تستخدم لعلاج أمراض أخرى مثل الملاريا والإيدز والايبولا، مؤكدًا أن هذه التجربة تشارك فيها العديد من دول العالم.