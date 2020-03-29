رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جمال شيحة: 80% من مصابى كورونا بمصر لا يحتاجون عناية مركزة

الأحد 29/مارس/2020 - 07:49 م
جمال شيحة
جمال شيحة
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور جمال شيحة، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد ما يقلق بشأن فيروس كورونا في مصر، مشيرًا إلى أنه خلال 10 أيام ستكون هناك حالة من الاطمئنان لو ظلت الحالات على نفس المعدل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن 80% من الحالات المصابة بالفيروس في مصر لا تحتاج إلى عناية مركزة، على عكس إيطاليا حيث إن نصف المصابين بكورونا فيها يحتاجون الدخول للعناية المركزة.

وأكد أن من يدخل إلى العناية يوميًا من المصابين بكورونا في مصر، يمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة.

وأشار إلى أنه تجرى حاليًا تجربة لـ 5 سيناريوهات للعلاج تتمثل في استخدام بعض الأدوية المعروفة والموجودة في العالم والتي تستخدم لعلاج أمراض أخرى مثل الملاريا والإيدز والايبولا، مؤكدًا أن هذه التجربة تشارك فيها العديد من دول العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

وزير الاتصالات يكشف سبب تراجع جودة خدمات الإنترنت

756 وفاة جديدة بـ«كورونا» فى إيطاليا

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

756 وفاة جديدة بـ«كورونا» فى إيطاليا

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

رسميًا.. «التعليم» تعلن المحذوف والأجزاء الملغاة بمناهج الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

رسام يوثق أزمة «كورونا» بأكثر من 60 كاريكاتيرًا ساخرًا (صور)

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها لتفشي كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

«رؤى» للأفلام القصيرة يبدأ عرض أفلام دورته الثالثة إليكترونيًا

«من بينها الرحلة».. 4 سير ذاتية تمتعت بجرأة البوح تعرف عليها

الدرويشة والسندريلا فى أسطورة صفاء النجار

الصين تكتب أغنية في حب مصر