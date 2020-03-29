خريطة الإجراءات الوقائية والتعقيم في المحاكم

"محكمة الأميرية"



"محكمة 6 أكتوبر والكيت كات"



"محكمة جنوب سيناء"



"الإسكندرية"



أجرت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، منذ بداية انتشار فيرس كورونا تعقيما كاملا لمقر الوزارة بلاظوغلي، كما أصدر تعليمات لجميع رؤساء المحاكم باتخاذ إجراءات الوقاية والصحة العامة بشأن فيرس كورونا وتعقيم كافة المحاكم تعقيما شاملا.ونسرد في هذا التقرير ماقامت به المحاكم من تعقيم...البداية كانت بتنفيذ تعليمات وزير العدل المستشار عمر مروان بتعقيم مبنى ديوان وزارة العدل بالكامل والانتهاء منه، كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المصالح التابعة للوزارة ووجه وزير العدل بتوفير التكاليف المالية اللازمة لذلك.وطبقا للتعليمات الواردة من الوزارة قام فريق من الطب الوقائي، بتعقيم وتطهير مبنى محكمة الأميرية، كما تم إلغاء التوقيع ببصمة الحضور والانصراف للموظفين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا المستجد" "كوفيد 19".كما أجرى فريق الطب الوقائي تعقيم لمقر محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، وتعقيم محكمة الأسرة بالكيت كات مع بداية الازمة، وكذلك تعقيم محكمة عابدين وإلغاء البصمة أيضا.كما شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، حملة لتعقيم مبنى المحكمة بمدينة الطور، كما تم توعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التي يجب اتباعها في هذا الشأن، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين.وفي نفس السياق قام فريق مكافحة العدوى، التابع لوزارة الصحة في الإسكندرية، بعملية تطهير وتعقيم لجميع مباني محاكم الإسكندرية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة العدل للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.وشملت عملية التعقيم "مجمع محمد كريم، والمبنيان الإداري والقضائي لمحكمة الاستئناف، والمحكمة الكلية، ومحكمة محرم بك"، فضلًا عن رش وتعقيم مكاتب وكلاء النائب العام، وقاعات المحاكمات، والمكاتب الإدارية، ومقار الاحتجاز المؤقتة، ومقر الشهر العقاري المتواجد داخل المحكمة وغرف انتظار المحامين.كما اجتمع وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، بالأمين العام، ورؤساء الأقسام الإدارية بمحاكم الإسكندرية، وشرح إليهم كيفية الوقاية من انتشار فيروس كورونا سواء في العمل أو بعد العودة إلى المنزل، كما تم تدريب الشركة المختصة بنظافة المحكمة على طرق التعقيم اليومي حتى بعد انتهاء كورونا، وشراء المتطلبات اللازمة لذلك.