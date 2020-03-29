تجديد حبس تاجري مخدرات في الشرابية 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في الحشيش.وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا بتمكن إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كل من "ح. و" 23 سنة، عاطل والسابق اتهامه في قضيتین آخرهما 1938 لسنة 2019م الشرابیة "مخدرات"، و"م. ش" 22 سنة، عاطل، حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما بالشرابية، وبحوزتهما كمیة من الحشیش المخدر وزنت 170 جراما، ومبلغ مالي 580 جنیها، هاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بحیازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غیر المشروعة والهاتف المحمول لتسهیل الاتصال بعملائهما، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها سالف الذكر.