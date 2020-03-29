زعيم المعارضة الفنزويلية يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، إلى تشكيل حكومة طوارئ تضم ممثلين عن الأحزاب من جميع الاطياف السياسية بالبلاد وسط الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.وغرد جوايدو عبر صفحته على موقغ تويتر للتواصل الاجتماعي أنه "بالنظر إلى الوضع في فنزويلا، الذي سيزداد سوءًا بسبب الجائحة، أطرح علىالبلاد ضرورة تشكيل حكومة طوارئ وطنية وتنفيذ خطة خوسيه ماريا فارجاس مع اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة حالة الطوارئ".وقال جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في رسالة بالفيديو عبر تويتر "يجب أن نكون واقعيين ومسؤولين. هذه ليست قضية سياسية، ولكنهاقضية إنسانية"، لكنه شدد على أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لا يمكن أن يكون عضوا في حكومة الطوارئ.يشار إلى أن العديد من الأطباء غادروا البلاد بالفعل، وإذا وصلت جائحة الفيروس إلى فنزويلا، يمكن أن يموت الكثير من الناس.