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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

متابعة الحكومة للإجراءات الاحترازية لمجابهة بكورونا تتصدر اهتمامات الصحف

الأحد 29/مارس/2020 - 07:59 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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حازت متابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إجراءات معالجة آثار فيروس كورونا، خلال اجتماعين منفصلين، الأول عقده مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى، والثاني مع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، التي أبرزت إعلان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن هذه الفترة "حاسمة"، منادية بضرورة توخى الحذر والمكوث في المنازل والابتعاد عن الاختلاط في أي تجمعات.

كما اهتمت الصحف بإجراءات القوات المسلحة لتعقيم وتطهير كل من مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتابعت الصحف حملات وزارة الداخلية لضبط جرائم الغش التجارى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الاسواق للمحافظة على استقرار الاسعار وتوافر السلع.

وبرز في الصحف - كذلك - وعيد النيابة العامة بالتصدي لمروجي الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة حول فيروس (كورونا) المستجد، وفي الشأن التعليمي، ركزت الصحف على إعلان وزارة التربية والتعليم بدء تفعيل منظومة على منصة (الادمودو) داخل 55 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة وقائع اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمعالجة آثار فيروس (كورونا) المستجد، اهتمامات صحف القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي تأكيده بأنه لن يتم حظر حركة البضائع ومستلزمات الانتاج، حيث شدد على أهمية التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها.

وأوضحت الصحيفة أن وزيرة التجارة والصناعة قالت إنه جرى حصر بالمصانع التى طلبت العمل بنظام الورديات كما جرى ترتيب آلية عملها بكامل طاقتها.

وفي اجتماع حكومي آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن مدبولي تابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي الإجراءات المتخذة لتيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إنها وافقت على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات أثناء صرف المعاشات الخاصة لشهر أبريل.

وفي الشأن الصحي، أبرزت صحيفة (الأهرام) إعلان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن أجهزة الدولة تكثف إجراءاتها الوقائية والاحترازية في البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خاصة مع بداية الأسبوع السابع الذي بدأ أمس منذ ظهور المرض في مصر، مشيرة إلى أن ذروة التفشي تكون عادة خلال الأسبوعين السادس والسابع.

ونقلت الصحيفة وصف الوزيرة، هذه الفترة بأنها "حاسمة"، مؤكدة ضرورة توخي الحذر لدى جميع المواطنين والمكوث في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والابتعاد عن الاختلاط في أي تجمعات واتباع إجراءات الحيطة والوقاية والتعقيم والتطهير لكل شئ حتى يتم عبور هذه الأيام الفارقة للحد من انتشار هذا الوباء.

أمنيا، وتحت عنوان (الداخلية تداهم مصانع بير السلم... وتحرير 1083 قضية تموينية) كتبت صحيفة (الأخبار) أن وزارة الداخلية واصلت حملات ضبط جرائم الغش التجارى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

وأشارت الصحيفة إلى توجيهات وزير الداخلية محمود توفيق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لافتة إلى أن قطاع الأمن العام شن عدة حملات أسفرت جهودها عن ضبط 1083 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. ومن أبرز القضايا ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص فى باب الشعرية لحيازته 3.650 طن كبدة وسجق معبأة داخل عبوات بدون بيانات تاريخ الانتاج وغير صالحة للاستهلاك.

وفي شأن التعليم، أوردت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (منصات "التعلم عن بعد" في 55 ألف مدرسة) - أن وزارة التربية والتعليم بدأت عمليات تفعيل منظومة على منصة (الادمودو) داخل كل 55 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية لتحقيق التواصل بين الطلاب والمعلمين في إطار منظومة التعلم عن بعد مع ضرورة وجود متابعة من الإدارة التعليمية لكل مدرسة تابعة لها.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة التعليم وجهت - تحت إشراف نائب الوزير لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازى - أخصائي التطوير بالمدارس بسرعة التواصل مع مسئولى المعلومات بمدارسهم للحصول على الايميل الخاص بالمدرسة وكذلك الايميلات الخاصة بأوفيس 365 لجميع المعلمين بالمدرسة وكذلك التواصل مع مسئولي الجدول بالمدرسة لمعرفة الفصول الخاصة بكل معلم.

وتحت عنوان (النيابة العامة: الحبس والغرامة لمروجى الشائعات حول الفيروس)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن النيابة العامة أكدت أنها ستتصدى لمروجي الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة حول فيروس (كورونا) المستجد عملا لنصوص قانون العقوبات بالحبس وبغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه بهدف ردع المخالفين والحفاظ على المجتمع من الآثار السلبية التى تطال المجتمع.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة تتابع باهتمام شديد كل ما ينشر من أنباء بخصوص فيروس كورونا المستجد وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والإجراءات التى اتخذتها الدولة للوقاية منه بالتوعية من اضراره ولاحظت قيام البعض بالنشر دون الاستيثاق من صحتها بما يحمل خطورة تكدير الامن والسلم العام ".

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