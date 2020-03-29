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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة جديدة: 124 ألف مصاب بكورونا في أمريكا

الأحد 29/مارس/2020 - 07:57 ص
كورونا
كورونا
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بالولايات المتحدة إلى أكثر من 124 ألفا، كما بلغ عدد الوفيات 2100 حالة وفقا لحصيلة نشرها السبت مركز رصد الإصابات بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

من جهتها، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إرشادات بشأن السفر الداخلي إلى ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت حيث نصحت بعد السفر إلا للضرورة لتلك الولايات لمدة 14 يوما.

كما وافقت الهيئة الفيدرالية الأمريكية للأدوية على اختبار جديد سريع بشأن الإصابات في الوقت الذي غادر مستشفى بحري من نورفولك متجها إلى مدينة نيويورك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس إمكانية فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على نيويورك وأجزاء من نيوجيرسي وكونيتيكت للتعامل مع التفشي السريع لـ " كوفيد ـ 19 " لكنه غرد لاحقا بالقول إنه لا ضرورة لتنفيذ ذلك الحجر مشيرا إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سوف تنشر إرشاداتها لاحقا.

يذكر أن هناك نحو 664000 مصاب بعدوى الفيروس حول العالم و30 ألف حالة وفاة وأنه يلي الولايات المتحدة في قائمة أعلى خمس دول من حديث عدد الإصابات بفيروس كورونا كل من إيطاليا " أكثر من 92 ألفا " والصين " نحو 82 ألفا " وإسبانيا " 73 ألفا " وألمانيا في المركز الخامس بأكثر من 57 ألفا.

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