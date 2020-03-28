طبيب نفسى: كورونا ليس أبديًا.. والهلع والخوف يؤثر على المناعة

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن القلق الزائد عن الحد يعطل جهاز المناعة في الجسم، ويعوق قدرته في مواجهة الأمراض، لافتا إلى أن فيروس كورونا ليس له علاج، ونحن في أمس الحاجة إلى جهاز المناعة في الجسم، ولذلك علينا أن نقلل الخوف والهلع من كورونا حفاظا على جهاز المناعة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه لا بد من احتواء الخوف عند بعض المواطنين لكن بدون مبالغة، متابعا: "لا يجب تصدير حالة الخوف الشديد للناس من خلال فيديوهات يظهر فيها شباب في حالة هلع وخوف من كورونا".وواصل: "لازم نقتنع أن الوباء ليس أبديا وهيخلص، وده هيدينا طمأنينة، وأن الفيروسات والأوبئة جزء من سيناريو الحياة".وأردف: "أنصح المواطنين بالابتعاد عن متابعة الشاشات على مدار اليوم بالكامل؛ لمتابعة أخبار فيروس كورونا، ولا بد من تصدير الطاقة الإيجابية والابتعاد عن الطاقة السلبية".