رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب نفسى: كورونا ليس أبديًا.. والهلع والخوف يؤثر على المناعة

السبت 28/مارس/2020 - 09:54 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
طباعة
قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن القلق الزائد عن الحد يعطل جهاز المناعة في الجسم، ويعوق قدرته في مواجهة الأمراض، لافتا إلى أن فيروس كورونا ليس له علاج، ونحن في أمس الحاجة إلى جهاز المناعة في الجسم، ولذلك علينا أن نقلل الخوف والهلع من كورونا حفاظا على جهاز المناعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه لا بد من احتواء الخوف عند بعض المواطنين لكن بدون مبالغة، متابعا: "لا يجب تصدير حالة الخوف الشديد للناس من خلال فيديوهات يظهر فيها شباب في حالة هلع وخوف من كورونا".

وواصل: "لازم نقتنع أن الوباء ليس أبديا وهيخلص، وده هيدينا طمأنينة، وأن الفيروسات والأوبئة جزء من سيناريو الحياة".

وأردف: "أنصح المواطنين بالابتعاد عن متابعة الشاشات على مدار اليوم بالكامل؛ لمتابعة أخبار فيروس كورونا، ولا بد من تصدير الطاقة الإيجابية والابتعاد عن الطاقة السلبية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

إصابة 58 جنديًا إسرائيليًا بكورونا وعزل 3697

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

اكواد الطلاب 2020 .. رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي studea emis

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

الحبس وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

الصحة: 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

تركى آل الشيخ: «لا تزجوا باسمى فى انتقالات اللاعبين وادعولى»

تسجيل العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة للحصول على 500 جنية

بالموسيقى والغناء.. فتاة تطلق مبادرة للاستفادة من ساعات الحظر

تسجيل 500 ألف عامل .. كيفية تسجيل الدخول في موقع القوى العاملة

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية

الفائزة بجائزة ابن خصيب في النقد: عملي تناول «قطط العام الفائت»

مؤسس «ابن خصيب»: الجائزة مبادرة ليواصل شباب الصعيد مساراتهم الإبداعية

محمد علام: النهوض بجائزة «ابن خصيب» مكسب كبير للصعيد