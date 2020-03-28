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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حساسين: «التموين» نجحت بامتياز في تخطي تداعيات كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 01:19 م
حساسين
حساسين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بآداء وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصليحي، ونجاحها في توفير السلع الغذائية إضافة إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيها للكيلوجرام وكذلك المنظفات والمطهرات.

وقال حساسين، في بيان اليوم، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في مواجهة جميع التداعيات السلبية التي تعرضت لها مصر بسبب فيروس كورونا المستجد في آداء مهمتها بامتياز، خاصة فيما يتعلق بمواجهة فوضى الأسواق والأسعار ومواجهة جشع بعض التجار وتوفير جميع السلع وبأسعار مخفضة وفي متناول محدودي الدخل بمختلف المنافذ التموينية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كلف جميع الأجهزة الرقابية بالوزارة وكذلك مديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق.

وشدد المصيلحي على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.

وأكد المصيلحي على انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد جميع المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.

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