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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

معيط: نثق فى قدرة مصر بقيادتها وشعبها على تجاوز محنة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 10:43 ص
معيط
معيط
حسن كامل - راندا التوني
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وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لرجال مصالح الضرائب المصرية والعقارية والجمارك، والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية المختلفة خاصة المستشفيات والمرافق الحيوية، الذين يعكفون، على أداء مهامهم الوظيفية بكل جدية وإخلاص للمساعدة في تدبير احتياجات مصر؛ ليضربوا أروع الأمثلة فى خدمة الوطن، معلنين اصطفافهم إلى جوار أشقائهم من أبطال مصر الذين يخوضون معركة حقيقية ضد فيروس كورونا المستجد، لا يستطيع النزول إلى ميادينها إلا المخلصون؛ ليسهموا بفاعلية فى مسيرة العمل الوطنى خلال هذه الظروف الاستثنائية؛ إعلاءً لمصلحة الوطن، وحرصًا على صحة المواطنين.

وأشاد بجهود العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة الذين يبذلون جهودًا كبيرة؛ لتمكين مختلف قطاعات الدولة من الوفاء بالتزاماتها فى هذه الظروف الاستثنائية والمساعدة في تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية متطلبات مصر في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأمة، لافتًا إلى أننا نثق فى قدرة مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة وتكاتف شعبها، على تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن رجال المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية من الضرائب والعقارية والجمارك أثبتوا بحق، فى هذه الظروف الاستثنائية، وعيهم الكامل بحجم المسئولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقهم حيث يبذلون المزيد من الجهد فى سبيل الحفاظ على مقتضيات الأمن القومى المصرى، وتحصيل حق الدولة؛ بما يُمَّكنها من زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتلبية احتياجات المواطنين من كل أنواع المواد الغذائية وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية وسداد كل الالتزامات والمستحقات علي الدولة والوقوف إلى جانب أكثر القطاعات المتضررة من تلك الأزمة.

وأوضح أن العاملين بالمنافذ الجمركية يواصلون عملهم رغم ما يتعرضون له وأسرهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك لضمان استمرار تدفق حركة التجارة الدولية، على النحو الذى يسهم فى استقرار الأسواق المحلية وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن المراقبين الماليين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، مستمرون فى عملهم بالجهات الإدارية المختلفة من أجل مصر، رغم ما يتعرضون له وأسرهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة من يتولى مهمة مراقبة ومراجعة حسابات المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة.

قال معيط إن التاريخ يُسجل بأحرف من نور، الأداء البطولى لهؤلاء العاملين الشرفاء والمخلصين الذين يقفون فى صف وطنى واحد إلى جوار أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأوفياء، والأطباء والعاملين بالقطاع الصحى الذين يتقدمون الصفوف الأولى لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.

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