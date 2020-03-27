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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مهندسين أسيوط» توزع طن كحول على أعضائها

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:45 م
مهندسين أسيوط
مهندسين أسيوط
الحسين عبيد
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أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان عبدالعليم، وأمانة المهندس الهيثم عبدالحميد نصر، أمين عام النقابة الفرعية، عن وصول طن من الكحول الإيثيلي للنقابة الفرعية بأسيوط، تمهيدًا لتوزيعه على أعضاء النقابة وذويهم، مع توفير الكمامات والجوانتي.

وقال المهندس عبدالحكيم إن المهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة خاطب عددا من مجالس إدارات شركات السكر والصناعات التكاملية بصعيد مصر لتوفير الكميات المناسبة من الكحول الإيثيلي للنقابات الفرعية، وتواصلت النقابة الفرعية بأسيوط مع شركة السكر والصناعات التكاملية بأبوقرقاص، وتم استلام الكميات المطلوبة ونقلها لمقر النقابة بأسيوط، وتعبئتها تمهيدًا لتوزيعها على المهندسين وذويهم.

وأوضح المهندس الهيثم عبدالحميد، أن قيام النقابة بشراء الكحول وتحضير المحلول المعقم من خلال خبراء وكيميائيين حسب النسب التي أشارت إليها منظمة الصحة العالمية وتوجيهات وزارة الصحة المصرية، جاء نظرًا للنقص الكبير في المطهرات في مصر واستغلال معدومي الضمير للأزمة واحتكار بيع الكحول، لافتًا إلى أنه سوف يتم توزيع لتر واحد من الكحول الإيثيلي على كل مهندس عضو بالنقابة، مع إتاحة إمكانية التوصيل للمنازل من خلال إتاحة رقم للتواصل عبر الواتس آب، والتوزيع بعدد من مراكز المحافظة من خلال المقرات الفرعية للنقابة تيسيرًا على المهندسين، وأن التوزيع يتم من خلال كارنيه العضوية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً وفي أماكن مفتوحة ومعقمة بالنادي منعًا للازدحام والتكدس.

ولفت هيثم محمد ثابت المستشار الإعلامي والثقافي للنقابة وسكرتير مجلس الإدارة إلى أن النقابة الفرعية بأسيوط اتخذت إجراءات احترازية منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" وقبيل ظهوره بمحافظة أسيوط، وقامت بمخاطبة العديد من الجهات التي يعمل بها المهندسون لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن سلامتهم وذويهم، كما شكلت لجنة برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان وعضوية المهندس حمادة تغيان حسين والمهندس أحمد محمد خليل، والمهندس عمرو سيد محمود، والمهندس عمرو إبراهيم مصطفى، والمهندس علي مصطفى علي، أعضاء مجلس إدارة النقابة، للإشراف على جميع الإجراءات الوقائية التى تتبعها النقابة، بالإضافة إلى لجنة من موظفي النقابة برئاسة المحاسب عبدالحكيم عبدالرحيم مدير النقابة، للعمل على توفير كل سبل الوقاية للمهندسين.

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