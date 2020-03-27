رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائى، منشورًا إلى كل مديريات الشئون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم وعمل عزل منزلى لهم ضعف فترة الحضانة، وذلك لمدة 28 يومًا بدلًا من 14 يومًا، ضمن خطة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا "كوفيد -19"، وذلك لمنع تفشي المرض في البلاد والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبهة ومتابعة سير الحالة الوبائية واتخاذ كل الاحتياطات بشأنها.وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الإبلاغ الفوري للحالات المشتبهة وإرسالها على فاكس الغرفة الوقائية وفاكس الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وإدخالها ضمن برنامج الليدز ومتابعة اكتمال البيانات على النموذج الوبائى والمعملى لاشتباه عدوى الأمراض التنفسية الحادة.كما شددت على رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الحميات ومستشفيات الإحالة ومنافذ الحجر الصحى بجميع الموانئ والمرور والمتابعة المستمرة على مستشفيات الحميات والصدر؛ للتأكد من وجود بوسترات "تعريف الحالة- طرق الوقاية - الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات".كما أكدت على التزام جميع العاملين بالمنشآت الصحية بتطبيق كل إجراءات الحماية ومكافحة العدوى، وذلك حرصًا على سلامة الفريق الصحى ومتلقي الخدمة الصحية.