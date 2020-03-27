البورصة تربح 35 مليار جنيه في أسبوع

قالت إدارة البورصة إن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ارتفع بنسبة 7%، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليصل إلى مستوى 539.9 مليار جنيه، مقابل 504.7 مليار، رابحا نحو 35.2 مليار جنيه الأسبوع المنقضي.وأضافت البورصة أن سوق الأسهم استحوذ على 6.68% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة السندات نحو 93.32%.وارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع، متأثرة بالمشتريات المكثفة التى نفذتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، على خلفية القرارات والمحفزات التى اتخذتها الحكومة، خاصة القطاع المصرفي، بعد قرار بنكى الأهلى ومصر باستثمار 3 مليارات جنيه بالبورصة، فضلا عن تصريحات الرئيس بقيام البنك المركزى بمبادرة لدعم البورصة من خلال تخصيص 20 مليار جنيه لتنشيط السوق.