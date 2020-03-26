رحلة استثنائية لمصر للطيران لعودة العالقين بعمان السبت

أعلنت سفارة مصر بسلطنة عمان تسيير رحلة استثنائية لمصر للطيران فجر بعد غد السبت لعودة المواطنين العالقين.وذكرت السفارة -عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس- أن الإرشادات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية تتص على التزام الأفراد بأماكن تواجدهم والتقليل أو الامتناع عن السفر والتنقل في الوقت الحالي، وعلى الدول الالتزام التزاما صارما بتطبيق ذلك.وأضافت أنه وفى إطار التزام مصر، فقد تم تعليق حركة الطيران، ولكن تحت الظروف القاهرة يتم تسيير رحلات طيران استثنائية لانقاذ العالقين بالمطارات، او من الزائرين ممن يصعب اقامتهم بدولة الضيافة خلال الفترة المقبلة.وأوضحت أنه بناء على ذلك فإن السفارة تفتح باب التسجيل للعودة على الرحلة الاستثنائية المشار إليها بناء على المعايير التالية:١- للمواطنين المصريين فقط.٢- العالقين من المتواجدين فى السلطنة بصفة مؤقتة من واقع تأشيرة الدخول ممن تقطعت بهم سبل العودة الى الوطن ولا يتوفر لديهم مكان للإقامة.٣- ليست لحاملى الإقامات او العاملين او الزيارات العائلية او الدارسين ممن يتوفر لديهم مكان للإقامة.٤- يتم ملء استمارة التسجيل التى ستوضع على الصفحة والتقدم بها إلى السفارة، ومعها صور صفحتى البيانات الشخصية والتأشيرة.٥- بعد الفحص بالسفارة، يحصل المطابقون للمواصفات على ختم وتأشيرة الموافقة على نفس الاستمارة، ويتم التوجه بها الى مكتب شركة مصر للطيران لشراء التذكرة.٦- يمكن تسليم الاستمارة ومرفقاتها باليد فى السفارة او تحميلها وإرسالها مع صور المرفقات على inbox صفحة السفارة او على رقم الفاكس 24603626٧- تغادر الطائرة مطار مسقط فى تمام الساعة 4:30 فجرا من يوم السبت 28 مارس الجارى، والتواجد بالمطار قبل موعد الاقلاع بثلاث ساعات.٨- سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحى عند الوصول إلى مطار القاهرة، والتى قد تتضمن الحجز لمدة 14 يوما حال الاشتباه فى أى إصابة.