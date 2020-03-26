بابا الفاتيكان يدعو للصلاة غدًا لإنقاذ العالم من كورونا

دعا البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان؛ إلى يوم الصلاة غدا الجمعة 27 مارس، عند السادسة مساء، على مذبح بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان.وقال بابا الفاتيكان: والساحة خالية أدعو الجميع من الآن للمشاركة روحيا عبر وسائل الاتصال، سنسمع كلمة الرب، سنرفع الصلاة والدعاء وسنجد القربان المقدس في الختام البركة ورسالة لروما والعالم ونعمة الغفران الشامل.واستكمل أن انتشار فيروس تواجهه بالصلاة الجماعية والمحبة فلنبقي متحدين.وترأس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، أمس صلاة لأجل إنقاذ العالم من وباء كورونا، من ساحة القديس بطرس بالفاتيكان مباشرة بدون حضور من الشعب حفاظًا على أرواحهم من عدوى "كورونا".وشاركه في هذه الصلوات عدد من كنائس العالم من مختلف الدول، بقلب واحد كل شخص من موضعه، كما قدموا صلاة خاصة لأجل الأطباء بالمستشفيات الذين يواجهون هذا الوباء.وكان الفاتيكان قد أعلن عن صلوات أسبوع الآلام هذا العام بدون حضور المسيحيين، نظرًا لظروف انتشار وباء كورونا.