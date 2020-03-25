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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

250 ألف جنيه من «البترول» لصالح صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:41 م
النقابة العامة للعاملين
النقابة العامة للعاملين بالبترول
دعاء جابر
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أعلن محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المجلس التنفيذي للنقابة، قرر التبرع بمبلغ 250 ألف جنيه لصالح صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، لمساندة تلك العمالة لكي تستطيع تحمل تلك الفترة.

وقال رئيس النقابة العامة، في بيان له، إن الحكومة تناولت إدارة الأزمة باحترافية ومسئولية عالية، وقامت بالحفاظ على الأرواح بغض النظر عن النتائج الاقتصادية والأعباء التي ستترتب على هذه الإجراءات الاحترازية، وقد أعلن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في هذا التوقيت عن زيادة أجور العاملين، وتم اتخاذ إجراءات من قبل البنك المركزي للوقوف مع المصانع الصغيرة وحفظ الفائدة وتأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر، واتخاذ إجراءات الوقاية للعاملين والعمل على الحفاظ على المرأة والأطفال، فالدولة لم تفكر في الجانب الاقتصادي فقط، بل فكرت في المواطن المصري والحفاظ عليه.

وتابع جبران: "بقي علينا أن نقوم بدور وطني واجب على كل فرد بتقديم كل الدعم للدولة لمساندة العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرا التي تضررت من السيول ووقف حالها في قوت يومها، ولذلك أناشد كل رجال الأعمال والفنانين ولاعبي الكرة، وكل فرد في بلدي دعم صندوق تحيا مصر، كما أناشد المصريين بالخارج تقديم الدعم".

وأكد جبران، دعمه للمبادرة التي تدعو للتبرع ومساندة الدولة لمواجهة أزمة كورونا، سواء في تعويض الخسائر، أو في مصاريف الحجر الصحي والتحاليل الخاصة بالفيروس، ودعم الأطباء والتمريض الذين لا ينامون، ودعم الفئات العمالية المتضررة.

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