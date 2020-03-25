مع بدء صرف المرتبات.. إجراءات لمواجهة كورونا بـ«الرى»

واصلت وزارة الموارد المائية والري، في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، خاصة مع بدء صرف المرتبات من خلال الماكينات المتواجدة في الديوان العام وعدد من القطاعات، حيث يتم تطبيق المسافة الآمنة وتقديم المطهرات وغيرها، كما يتم قياس درجة الحرارة لجميع العاملين قبل دخول مبنى الوزارة والجهات التابعة لها كأحد هذه الإجراءات.وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، إن ذلك يأتي ذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفي إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على صحة العاملين بها بمختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها، خاصة مع بدء صرف المرتبات.وأشار الوزير إلى القيام بقياس درجة الحرارة لكافة العاملين بجميع جهات وهيئات الوزارة والمترددين عليها قبل دخول المباني، والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية والمداخل ودورات المياه.